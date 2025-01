Lompoul : Guy Marius Sagna et Abdoulaye Ndiaye rendent visite aux populations impactées par GCO (vidéo intégrée)

Ce vendredi, les députés Guy Marius Sagna et Abdoulaye Ndiaye se sont rendus sur le terrain pour rencontrer les populations affectées par les activités de GCO. Leur visite visait à s’enquérir de la situation préoccupante des familles déplacées, qui ont exprimé leur détresse face à la gestion de l’entreprise.

Sur place, les deux parlementaires ont découvert des populations désemparées, qui se retrouvent dans une situation de plus en plus difficile. Parmi les accusations formulées, les habitants ont dénoncé le déplacement de cimetières entiers, un acte qui a profondément choqué les familles concernées.



De plus, les promesses faites par l’entreprise de reloger les familles déplacées dans des maisons construites à cet effet n'ont toujours pas été tenues. Cette promesse de relogement n’a pas été concrétisée, laissant ces populations dans une précarité grandissante.



Face à ces plaintes, Guy Marius Sagna et Abdoulaye Ndiaye ont pris le temps d’écouter attentivement les revendications des habitants et ont pris note des difficultés qu’ils rencontrent au quotidien.