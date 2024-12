Lompoul : la visite du ministre Daouda Ngom du site GCO alarme les populations

La visite récente du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Pr Daouda Ngom, sur le site GCO (Grande Côte Operations) à Lompoul, a fait naître des incompréhensions dans la zone. Bien que la visite ait été officielle et axée sur les réalisations de l’entreprise, elle a été mal perçue par les populations locales, qui dénoncent la destruction de leur écosystème due à l’exploitation du zircon par GCO, une filiale du groupe minier Eramet.



Le samedi précédent, une manifestation a eu lieu, où les habitants de Lompoul ont exprimé leur mécontentement et leur inquiétude face aux conséquences environnementales de l’exploitation minière. Ils ont battu le pavé pour alerter sur les dommages irréversibles que cette activité cause à leur terre, menaçant à la fois leur mode de vie et l’équilibre écologique de toute la zone des Niayes.



Le maire de Diokoul, Gora Gaye, a vivement critiqué cette visite ministérielle, la qualifiant de « visite téléguidée » par GCO, l’entreprise en question, qui aurait, selon lui, fourni l’itinéraire et guidé la visite. « Je me demande où se trouvent les services du ministère ? Une grande tristesse nous habite en ce moment, car nous voyons la capacité de manipulation de cette société, capable d’atteindre nos autorités au plus haut sommet de l'État », a déclaré le maire, visiblement choqué par la situation.



De son côté, Dr Aliou Gori Diouf, géographe, spécialiste en environnement et changement climatique joint par téléphone, a exprimé son désarroi face à la situation, particulièrement dans la zone des Niayes, qui englobe Lompoul et Diokoul. « Même si les autorités viennent juste de s'installer, on ne peut se permettre de laisser une société détruire l’écosystème à ce point. C’est inadmissible », a-t-il déploré, appelant à une action immédiate pour protéger l’environnement. Il a également regretté que le ministre de l’Environnement, lors de sa visite, ait évité de rencontrer les populations locales et d’échanger avec le maire de Diokoul, qui fait partie, comme lui, du Mouvement National des Cadres Patriotes (Moncap). « C’est incompréhensible et vraiment triste », a-t-il ajouté.



La visite de Pr Daouda Ngom, selon les informations officielles, avait pour but de se rendre compte des « réalisations » de GCO dans la zone. Parmi celles-ci, un centre de santé et des infrastructures réhabilitées ont été mentionnés. Cependant, ces réalisations semblent insuffisantes aux yeux des populations locales, qui jugent que les efforts de l’entreprise ne compensent pas les ravages environnementaux.



Le mal-être persistant des habitants de Lompoul et des alentours soulève de sérieuses questions sur la gestion de cette exploitation minière et sur la responsabilité des autorités, notamment en ce qui concerne la protection des écosystèmes vulnérables. Le dialogue entre les autorités, l’entreprise et les populations locales semble plus que jamais nécessaire pour éviter une détérioration irréversible de la zone des Niayes.