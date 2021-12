Lonase: 37 millions Fcfa retirés de la caisse d’une employée en congé de maternité, le comptable en fuite aux USA

La caissière principale de la Lonase, Ndèye Dieynaba Diallo, en prison depuis le 16 décembre dernier, pour le détournement présumé de 1,436 milliard de F Cfa, a été trahie par une transaction faite depuis la machine d’une caissière en congé de maternité. Une opération portant sur 37 millions Fcfa y a été effectuée.



Selon L’Observateur, la mise en cause profitait de l’absence des caissières pour effectuer des opérations en créant des gagnants fictifs aux jeux.



Arrêtée par la Division des investigations criminelles (Dic) alors qu’elle gardait un bébé de dix (10) mois, la caissière qui était en congé de maternité au moment où l’opération a été effectuée depuis sa machine, a mis à nue la tactique de la caissière principale, Ndèye Dieynaba Diallo.



La même opération a été effectuée dans la machine de Sokhna Maïmouna Sow pour un montant de trois (3) millions F Cfa , deux opérations de 1,5 millions. Devant les enquêteurs, la dame Sow a démontré que le 25 mars, elle était absente et l’opération a été effectuée dans sa machine.



Confrontée avec les caissières et caissiers Abdoulaye Dioum, Maïmouna Sow, Marie Seck, Soda Bâ et Awa Lô, la caissière principale accuse le système qu’elle juge défaillant sans convaincre les enquêteurs.



Les personnes citées ci-dessus ont toutes été placées sous contrôle judiciaire , sauf Ndèye Dieynaba Diallo, placé sous mandat de dépôt.



Le journal informe que le comptable, Babacar Ndiaye, présumé complice de la caissière principale, activement recherché, a été localisé aux Etats-Unis. Il est passé par la Toulouse ( France) avant de rejoindre l'Amérique.