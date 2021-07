Louga Bac 2021 : 6 564 candidats enregistrés dans la région soit 3 568 filles et 2936 garçons

Six mille cinq cent soixante quatre candidats soit 3568 filles et 2936 garçons sont appelés ce jeudi 29 juillet 2021 à passer l’examen du Baccalauréat dans les différents centres de la région administrative de Louga ( département de Louga 3497 candidats, département de Kébémer 2357 candidats et 1650 candidats pour le département de Linguère), rapporte Lougamedia.



Les dispositions idoines sont prises pour un bon déroulement du Bac 2021 dans les 29 centres principaux et 8 centres secondaires pour les 23 jurys que compte la région assurent les autorités académiques dans le cadre de la lutte contre le Covid19.



De même les candidats sont invités au respect scrupuleux des horaires, sans compter que selon l’IA, il est attendu d’eux une discipline appropriée pendant toute la période de la durée de l’examen.



Une délégation conduite par le Gouverneur de la région de Louga, EL Hadj Bouya AMAR, visitera à partir de 8 h 30 mn ce jeudi, le lycée Malick SALL de Louga, le lycée de Nguidile à 1 km de Louga, le lycée de guéoul dans le département de Kébémer et le lycée Macodou SALL de la capitale du gueth.