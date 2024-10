Louga : il rejoint sa copine mariée dans sa chambre conjugale et tombe nez à nez sur l'époux qu'il agresse avec une manchette

Le village de Torodio, situé dans la commune de Thiamène, département de Louga, a été le théâtre d'une affaire de mœurs qui a failli virer au drame. Deux jeunes voisins se retrouvent au cœur d’une histoire d’infidélité et de violence. Les faits se sont déroulés la semaine dernière. Il était environ 22 heures lorsque D.S., un jeune homme du village, s’est introduit discrètement dans la chambre conjugale de son voisin, S.B.



Selon les habitants, D.S. entretiendrait une relation amoureuse avec la femme de S.B., malgré les mises en garde de ce dernier. Ce soir-là, pensant que le mari était absent en raison de ses occupations professionnelles, D.S. a pénétré dans la chambre sans frapper à la porte. À sa grande surprise, il est tombé nez à nez avec S.B., qui se trouvait dans la pièce en compagnie de son épouse.



Face à cette intrusion inattendue, S.B. s’est levé pour confronter D.S. Mais ce dernier, visiblement pris de panique, a sorti une machette et assené plusieurs coups violents à son voisin, raconte L’Observateur. Grièvement blessé, S.B. s’est effondré, se vidant de son sang, tandis que son agresseur a pris la fuite, profitant de l’obscurité pour disparaître.



Le blessé a été évacué d’urgence au centre de santé de Coki, où un certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours lui a été délivré. Malgré ses blessures, S.B. a pu identifier son agresseur et a déposé plainte auprès de la Brigade de gendarmerie de Coki.



Dans sa déposition, S.B. accuse D.S. d’entretenir une liaison avec sa femme. « Je lui avais demandé de mettre fin à cette relation, mais il a persisté. Ce soir-là, il m’a trouvé dans ma chambre avec ma femme et m’a agressé avec une machette », a-t-il déclaré. De son côté, D.S. nie les accusations, affirmant que S.B. l’aurait confondu à cause de l’obscurité. Toutefois, un témoin affirme avoir vu D.S. entrer dans la maison cette nuit-là.



La gendarmerie a arrêté D.S., qui a été inculpé pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 10 jours. » Il a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction de Louga.