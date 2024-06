Louga : l'inspection de l'Education et de la Formation invite les chefs d'établissement a plus de vigilance sur les élèves lors des activités scolaires et à bannir certaines pratiques

L’inspection de l'Education et de la Formation de Louga invite les chefs d’établissement a plus de vigilances lors des activités du gouvernement scolaire communément appelé « FOSCO »

« J'ai visionné, à travers les réseaux sociaux, des vidéos montrant des élèves s'adonner, lors des activités du gouvernement scolaire, à des pratiques obscènes. Je voudrais rappeler que les activités du gouvernement scolaire jouent un rôle éducatif et permettent de développer le sens des responsabilités chez les élèves », a blâmé l’inspection.



A travers une note l’inspection invite aux chefs d’établissement à bannir certaines pratiques lors de ces évènements et à redoubler de vigilance envers les élèves car ils sont l’avenir de demain. « Par conséquent, je demande aux Chefs d'établissement, dans ces moments : d'interdire le sabar, le simb (faux lions) ; de vérifier à ce que les chorégraphies des élèves soient décentes ; de veiller à tout autre comportement jugé malsain ou de mauvaises mœurs. Les élèves sont l'avenir de demain. Leurs résultats et attitude doivent montrer la voie de la réussite pour le développement du Sénégal », lit-on sur la note.