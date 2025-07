Troisième édition du tournoi Cheikh Tidiane Sabaly : une fête du football et de la jeunesse koldoise unie !

Les rideaux sont tombés dimanche 6 juillet sur la troisième édition du tournoi de football Cheikh Tidiane Sabaly, organisée sur le terrain de l'école Normale William Ponty à Kolda (sud). Un rendez-vous sportif qui a tenu toutes ses promesses, aussi bien sur le plan sportif que social, confirmant son ancrage dans le paysage événementiel de la région.

L'initiative portée par le jeune international Cheikh Tidiane Sabaly, sociétaire du FC Metz en France, a rassemblé une large frange de la jeunesse koldoise autour des valeurs du sport, du vivre-ensemble et du fair-play. « Je suis très heureux de voir que ce tournoi, qui avait démarré de façon modeste, a su grandir et attirer davantage de participants et de supporters. C’est devenu aujourd’hui une vraie fête du football pour les jeunes et les familles koldoises », a déclaré le footballeur à l’issue de la compétition.

L’édition 2025 a été marquée par un niveau de jeu relevé et une ferveur populaire remarquable. La finale, âprement disputée, a vu la victoire de l’ASC Bon Coin, qui s’est imposée sur le score étriqué d’un but à zéro face aux étudiants du centre délocalisé de l’université Assane Seck à Kolda.

Plus qu’une simple compétition, ce tournoi est devenu un événement fédérateur, offrant à la jeunesse locale une opportunité d’expression sportive et un cadre de convivialité. Cheikh Tidiane Sabaly n’a pas manqué de saluer l’esprit de discipline et de respect qui a prévalu tout au long du tournoi, contribuant à son succès éclatant.

Rendez-vous est déjà pris pour la quatrième édition, avec l’ambition affichée de faire encore mieux, au service du sport et de la jeunesse koldoise.