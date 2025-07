Ziguinchor: zéro admis pour la série L' au premier tour à Adéane

Les premiers résultats du baccalauréat sont tombés à Adéane, dans la région de Ziguinchor, et ils suscitent une vive inquiétude, notamment pour les candidats de la série L.



Dans le lycée de la commune, aucun élève de la série L1 n’a été admis d’office au premier tour. Sur les 47 candidats inscrits, seuls 25 ont été autorisés à se présenter au second tour. « Pour le jury 1128, où ont composé les candidats de la série L1, il n’y a eu aucun admis au premier tour, et 25 ont été orientés vers le second tour », a indiqué Ismaila Mbaye, proviseur du lycée et chef du centre, rapporte L'Observateur.



En revanche, les résultats sont légèrement meilleurs en série L2. Sur les 60 candidats inscrits, 20 ont été admis dès le premier tour, tandis que 27 devront passer les épreuves du second tour.



Du côté de la série S2, sur les neuf candidats inscrits, quatre ont été déclarés admis au premier tour, et trois autres devront repasser les épreuves au second tour.



Ces chiffres traduisent une performance globalement décevante, en particulier dans la série littéraire, et posent des questions sur la qualité de l'encadrement et les conditions d'apprentissage dans cette zone.