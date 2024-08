Louga : les acteurs du secteur de l'hydraulique réclament l'édification d'une usine d'eau pour les zones rurales de la région

La création d’une usine de traitement d’eau destinée spécifiquement aux zones rurales de la région de Louga. C'est le vœu exprimé par les acteurs du secteur de l’hydraulique ce mercredi,



« Cette infrastructure permettrait de desservir en eau potable les villages et localités situés autour du lac de Guiers, assurant ainsi une distribution plus équitable des ressources en eau », a soutenu la gouverneure de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, lors d’un conseil régional de développement (CRD) consacré à cette question



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des concertations multi-acteurs portant sur le secteur de l’hydraulique et de l’assainissement.



« Les échanges ont mis en évidence une situation paradoxale de la région, dont plusieurs localités environnantes continuent de souffrir d’un accès limité à l’eau potable, alors que Louga compte, avec le lac de Guiers, une des principales sources d’eau potable du pays », a mis en exergue Mme Mbodj.



C’est la raison pour laquelle, « les acteurs présents ont demandé la création d’une usine de traitement d’eau à Keur Momar Sarr 4 (KMS 4), spécifiquement dédiée à la région de Louga, en particulier aux villages du monde rural, afin de remédier à cette situation », a expliqué la gouverneure de cette région du Nord du Sénégal



Le CRD a rassemblé de « nombreux acteurs du secteur de l’hydraulique, avec pour objectif, selon elle, d’évaluer les efforts déployés par l’État et ses partenaires dans l’amélioration de l’accès à l’eau potable, et a permis de “recueillir les préoccupations des populations locales ».



La gouverneure de Louga a mis l'accent sur « l’importance de la participation des communautés de base dans l’élaboration des politiques, un aspect qui, souligne-t-elle, a été salué par l’ensemble des participants. »



« Les conclusions de la réunion d’aujourd’hui seront soumises au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement pour être intégrées dans les prochaines orientations stratégiques », a-t-elle précisé à l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).