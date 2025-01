Louga : un berger de 15 ans tranche la gorge de son camarade lors d’une dispute dans la brousse

La commune de Gueun Sarr, dans la région de Louga, a été le théâtre d’un drame. Un adolescent de 15 ans, D. Sow, berger de profession, est accusé d’avoir tranché la gorge de son camarade, O. Sow, lors d’une dispute en pleine brousse. Il a été placé sous mandat de dépôt au quartier des mineurs de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Louga, rapporte L’Observateur.



Selon les témoignages recueillis, les faits se sont produits alors que les deux adolescents, réputés proches, surveillaient leurs troupeaux dans la brousse. À l’ombre d’un arbre, une discussion banale s’est transformée en dispute. Les échanges verbaux ont rapidement dégénéré, et O. Sow aurait proféré des injures qui ont exacerbé les tensions.



Sous l’effet de la colère, D. Sow aurait saisi un coupe-coupe et porté un violent coup à son camarade, le blessant grièvement à la carotide. O. Sow s’est effondré, se vidant de son sang, malgré l’intervention tardive d’un passant qui a alerté les villageois. Malheureusement, la victime a succombé à ses blessures avant l’arrivée des secours.



Le corps d’O. Sow a été transporté à la morgue de l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga, où une autopsie a révélé « une hémorragie massive causée par une blessure à l’arme blanche. » Arrêté peu après les faits, D. Sow a d’abord reconnu son acte en exprimant ses regrets : « Je ne voulais pas le tuer. Nous nous battions, et je lui ai porté un coup de machette par inadvertance. » Cependant, devant le juge, il a changé de version, affirmant que la victime s’était blessée elle-même en tentant de l’attaquer, souligne le journal.



Face à ces déclarations incohérentes et à la gravité des faits, le Parquet a requalifié les charges retenues contre D. Sow. Initialement poursuivi pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner », il est désormais accusé de « meurtre » et de « détention d’arme sans autorisation administrative ». Déféré vendredi dernier, l’adolescent devra répondre de ces accusations devant le magistrat instructeur.



L’enquête se poursuit.