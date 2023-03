Louga: un charretier vole une charrette et tente de violer une femme enceinte

Le jeune O. Sy est dans de beaux draps. Il a été arrêté lundi dernier, par les gendarmes de Gueun Sarr, dans le département de Louga. Âgé de la trentaine, il est poursuivi pour « vol au préjudice de son employeur et attentat à la pudeur ».



D'après « L'Observateur », le mis en cause a commis deux délits dans deux localités différentes. Travaillant comme charretier au village de Gandigale (Mbour), le jeune homme y a volé le cheval et la charrette de son employeur. Prenant la direction de la région de Saint-Louis où il habite, le sieur Sy a fait escale à Louga, vendredi dernier, au village de Ndiobène Diourel, dans la commune de Sakal.



Couché sous un arbre ombrageux dans la brousse, le mis en cause a aperçu une femme enceinte qui cherchait du bois mort. Se dirigeant vers elle, O.Sy, lui a proposer une partie de jambes en l'air. Une proposition qui n’a pas manqué de mettre en colère la dame mariée.



Face à son refus, celui-ci a décidé d’utiliser la méthode forte pour parvenir à ses fins. Ainsi, il s'est rué sur la jeune dame et a essayé de la faire tomber, tandis que sa victime s’est mise à crier pour ameuter les jeunes du village. À la vue de la foule qui venait vers lui, O. SY a prit la fuite, mais il sera rattrapé après une longue course-poursuite.



Conduit à la Brigade de gendarmerie de Gueun Sarr, l'enquête a révélé que le jeune homme avait volé la charrette et que des plaintes ont été déposées contre lui au niveau des Brigades de gendarmerie de Mbour et de Saly. Le charretier a été déféré au parquet de Louga avant d'être placé mardi 21 mars sous mandat de dépôt.