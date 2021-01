Lutte contre la Covid19 : le ministre de la Justice invite à prendre des mesures nécessaires dans les Tribunaux

Le ministre de la Justice Me Malick Sall a invité les autorités judiciaires à prendre des mesures nécessaires pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus, dans les tribunaux, dans une circulaire transmis à la presse.



« Je voudrais inviter à mettre en place, dans vos juridictions respectives, un dispositif qui réponde aux préoccupations du moment, en préconisant notamment, la restriction des entrées dans les locaux des Cours et Tribunaux, en autorisant l’accès uniquement aux personnes pour lesquelles la présence est justifiée », a écrit le ministre.



En plus de cela, la réorganisation des conditions de déferrement, le port obligatoire de masque sont, entre autres, les différentes mesures prises par le Garde des Sceaux.



La pandémie de la covid19 gagne de plus en plus de terrain au Sénégal particulièrement dans les régions de Dakar et Thiès.