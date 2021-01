Lutte contre la covid-19: le marché central de Kaolack sera fermé à partir du 7 février

Le préfet de Kaolack (centre) Ahmed Tidiane Thiaw a annoncé, samedi, la fermeture du marché central, à compter du 7 février prochain, en vue la désinfection des lieux.



«Cette fermeture du marché central de Kaolack entre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus dont la propagation est favorisée et facilitée par les encombrements et l’insalubrité dans ce genre de lieux recevant du public», a expliqué le chef de l’exécutif départemental.



Après cette première intervention, il a été décidé de "fermer le marché central de Kaolack tous les dimanches’’, à compter du dimanche 7 février prochain, a indiqué Ahmed Tidiane Thiaw.



Selon le préfet de Kaolack, il n’est pas exclu d’élargir cette mesure aux autres lieux de Kaolack recevant du public.



Selon les autorités sanitaires de Kaolack, la région a comptabilisé 1083 cas positifs de Covid-19 depuis le début de l’apparition de la maladie au Sénégal le 2 mars dernier, dont 505 guéris et 52 décès.