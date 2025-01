Lutte contre le Paludisme : Dr Doudou Sène pour une campagne de masse de médicaments

Du 7 au 9 janvier 2025, la ville de Thiès accueille un atelier d’évaluation des campagnes de chimio-prévention saisonnière (CPS), d’administration de masse de médicaments (AMM 2024) et de planification pour 2025. Ce rendez-vous rassemble experts et techniciens sous l’égide du coordonnateur du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), le Dr Doudou Sène.



Lors de son intervention, Dr Sène a rappelé l'importance de l'action menée dans le district sanitaire de Bakel, dans la région de Tambacounda, qui a bénéficié d'une campagne de distribution de médicaments de masse. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de nouvelles recherches, réalisées avec le soutien de l'Université de Thiès et de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).



Dr Sène a expliqué que l’étude menée à travers six postes de santé dans la région de Tambacounda a révélé des résultats « très satisfaisants » en matière d'impact sur la lutte contre le paludisme. Selon lui, cette intervention a non seulement démontré une grande efficacité, mais elle a également été bien acceptée par les populations locales.



Une couverture de presque 99% et des défis à relever



L’un des points les plus remarquables de cette campagne a été l'adhésion des populations, avec une couverture atteignant presque 99% sur les trois passages de distribution de médicaments. Cependant, comme l’a souligné le coordonnateur du PNLP, des difficultés ont été rencontrées au cours de l’opération. Ces défis ont été minutieusement notés afin d’en tirer des leçons et d’améliorer les prochaines initiatives.



« La réduction de la charge de morbidité dans la région de Bakel constitue un exemple précieux pour d’autres zones du pays, et pourrait inspirer d’autres régions dans leurs propres stratégies de lutte contre le paludisme », a ajouté Dr Sène. Cette expérience pourrait effectivement servir de modèle pour la mise en œuvre de stratégies similaires dans d’autres districts sanitaires du Sénégal.



Cet atelier, qui se poursuit jusqu’au 9 janvier, marque une étape clé dans la planification des campagnes pour l’année 2025. Il constitue également un moment important pour affiner les stratégies de lutte contre le paludisme en vue de maintenir les avancées réalisées et d’intensifier les efforts dans d’autres régions du pays.



Le Programme National de Lutte contre le Paludisme, qui reste une priorité pour les autorités sanitaires, continue de mobiliser toutes les parties prenantes pour éradiquer ce fléau. Les résultats des campagnes de 2024, comme celles menées à Bakel, témoignent de l'efficacité de l'administration de médicaments de masse et ouvrent la voie à de nouvelles initiatives ambitieuses. À travers ces actions, l’objectif est selon Dr Sene de réduire considérablement la morbidité et la mortalité liées au paludisme et, à terme, en finir avec ce fléau au Sénégal.