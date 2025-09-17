Lutte contre le blanchiment : la CENTIF a reçu 779 déclarations de soupçon en 2024 (Rapport)

Le Rapport d’activités 2024 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) fait état d’une intensification notable de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Sénégal. Selon le document, la CENTIF a reçu 779 déclarations de soupçon au cours de l’année 2024, contre 714 en 2023, soit une progression de 9 %.





La répartition par origine montre que les établissements de crédit demeurent la principale source de signalements avec 39,92 % des déclarations. Ils sont suivis par les sociétés de transfert d’argent (29,27 %), les banques postales (8,47 %) et les établissements de paiement (6,55 %). Les compagnies d’assurance et les sociétés de gestion d’actifs restent des sources marginales avec respectivement 0,64 % et 0,13 %.





En termes de traitement, la CENTIF a transmis 62 dossiers aux autorités judiciaires en 2024, représentant un montant total de 102,19 milliards de FCFA. Le rapport souligne que les principaux schémas détectés concernent le blanchiment par fraude bancaire, la cybercriminalité, la contrebande, ainsi que des pratiques liées au secteur extractif et aux jeux en ligne.





La CENTIF relève également une amélioration de la qualité des déclarations de soupçon, avec davantage de détails opérationnels fournis par les assujettis, ce qui facilite l’exploitation et le renforcement des enquêtes. Toutefois, le rapport insiste sur la nécessité pour certains acteurs, notamment dans les secteurs non financiers désignés, de renforcer leurs dispositifs internes de conformité.





« La dynamique enregistrée en 2024 témoigne d’une meilleure appropriation des obligations de vigilance par les acteurs financiers et non financiers. Toutefois, la CENTIF rappelle l’importance d’une implication accrue des professions juridiques et des secteurs émergents », peut-on lire dans le rapport.

