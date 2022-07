Lutte contre les inondations : Macky Sall réactive les mêmes directives

En conseil des ministres mercredi, le président Macky Sall a réactivé les mêmes directives dans le cadre de la lutte contre les inondations. Ce, après les fortes pluies relevées ces derniers jours sur l’ensemble du territoire national.



« Le chef de l’Etat s’est réjoui de cette pluviométrie abondante, source d’espoir chez les agriculteurs, mais qui soulève des inquiétudes chez des populations de plusieurs localités, vu les désagréments causés « lit-on dans le communiqué.



Dès lors, le président Sall a invité les ministres en charge de l’Intérieur, des Infrastructures, de l’Assainissement et des Collectivités territoriales, à mobiliser « tous les services compétents de l’Etat », en vue de renforcer, dans les zones impactées, les dispositifs opérationnels de lutte contre les inondations par l’intensification du pompage et le fonctionnement optimal des ouvrages de drainage des eaux, réalisés ces années.



Dans ce contexte d’hivernage, Macky Sall a encouragé le ministre de l’Intérieur et le ministre des Collectivités territoriales à « veiller « au contrôle adéquat des dispositifs de protection civile dans les marchés et autres établissements recevant du public.



Enfin, il a indiqué au Gouvernement la « nécessité de surveiller les côtes d’alerte le long du fleuve Sénégal ».