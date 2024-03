Lycée Malick Sy de Thiès : le retour triomphal du professeur Yaya Coly après 8 mois de prison

Il a enfin recouvré la liberté, après 8 mois de prison. Yaya Coly est professeur de français au lycée Malick Sy de Thiès. C'est en héros qu'il est accueilli par la communauté de son établissement. Professeurs et élèves, tout se monde s'est mobilisé pour un accueil mémorable à monsieur Coly.



D'après les témoins, l'ambiance était indescriptible. Et c'est tout le lycée Malick Sy de Thiès qui est venu manifester sa solidarité à monsieur Coly. Le héros du jour est acclamé par une foule hystérique, venu lui témoigner son attachement et sa solidarité.



A l'image des autres détenus politique, Yaya Coly a bénéficié de la vague de libération dans le cadre de l'apaisement de la vie politique du pays. Depuis quelques semaines, des prisonniers dit politiques sont élargis de prison.