Macky Sall à Kinshasa contre les violences faites aux femmes et les filles en Afrique alors que les féministes du Sénégal crient à l'apologie du viol

Le Chef de l’État Macky Sall a quitté Dakar ce mercredi à destination de Kinshasa, République Démocratique du Congo.



A l'invitation de son homologue Félix Tchissekedi, le Président Sall va prendre part, demain jeudi, à la conférence de haut niveau sur l'élimination des violences contre les femmes et les filles en Afrique, nous apprend le service communicationnel de la Présidence du Sénégal.



A son départ, le Président a été salué par des autorités civiles et militaires, a fait savoir la même source. Avant d'informer que le retour du chef de l'Etat est prévu demain 25 novembre 2021.



Pendant ce temps au Sénégal, les féministes et mouvements de défense des droits des femmes ont déposé, devant le Tribunal de Dakar plus de 300 plaintes contre Amina Badiane, présidente du Comité d’organisation de Miss Sénégal, pour apologie du viol dans l'affaire Miss Sénégal 2020,