Macky Sall annonce la finalisation du processus électoral et appelle à la réconciliation nationale

Lors du conseil des ministres d'hier mercredi, le Président Macky Sall a abordé la décision récente du Conseil constitutionnel et la conclusion imminente du processus électoral. Il a chargé le Ministre de l'Intérieur de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec le Ministre des Finances et du Budget, la Cena, et les autorités administratives, pour assurer une organisation optimale de l'élection présidentielle dont la date sera bientôt fixée, après des consultations avec divers acteurs.



Dans cette perspective, le Chef de l'État a lancé un appel à toutes les forces vives de la Nation. Son objectif est "de renforcer la démocratie et la crédibilité des institutions, soulignant l'importance de la participation de chacun dans ce processus."



Le Président a réaffirmé son engagement envers un processus inclusif de concertation et de dialogue. Il vise à "construire du consensus autour de la réconciliation nationale, de l'apaisement et de la pacification de l'espace public." Cette approche, selon lui, contribuera à consolider la stabilité politique, économique et sociale du pays.



Dans ce contexte, le Chef de l'État a demandé au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de finaliser les projets de textes visant à concrétiser la volonté de réconciliation et de pardon. Il insiste sur le respect de l'État de droit et la consolidation de la paix sociale durable comme fondements essentiels de cette démarche.