Macky Sall : « ces temps-ci, je ne veux pas être agressif face à une certaine opposition qui dénature la réalité »

Le président Macky Sall a indiqué qu’il ne veut pas être agressif face à une certaine opposition qui perd son temps à dénaturer la réalité. S’il a tenu à apaiser le champ politique, c’est dans le but d’installer le Sénégal dans la stabilité.



« Ces temps ci, je ne veux pas être agressif, c’est un terme inapproprié d’ailleurs, car je n’ai jamais été agressif. Je préfère dire que je ne veux pas être combatif face à une certaine opposition qui perd son temps à dénaturer la réalité, à créer des fausse nouvelles, à fabriquer des fake news qui ont une durée de vie tellement éphémère que ce n’est pas la peine de s’en inquiéter », a dit le président Sall.



« Le seul enjeu de cette ouverture, c’est la paix civile, sociale et aussi la stabilité dans un contexte sous régional extrêmement fragile marqué par une insécurité dans plusieurs pays qui nous entourent. Je veux que nous ayons une stabilité interne pour nous occuper des enjeux du développement, de l’emploi des jeunes et de la sécurité », s’est justifié le chef de l’Etat.



Macky Sall s’exprimait lors de la clôture du séminaire sur la communication gouvernementale, appelant les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar (au pouvoir) à bannir la violence, la témérité et l’agressivité dans leurs propos.