Macky Sall confie la sécurité du BRT à la population de Dakar

« Je voudrais confier la sécurité du BRT aux populations de Dakar, elles seront les meilleures gardiens puisque que le BRT est le vôtre, n'acceptait pas qu’il soit détruit », a déclaré Macky Sall hier dimanche, lors de l'inauguration officielle du Bus rapide transit (Brt).



Le président de la République a, par la même, occasion annoncé la réception de 158 nouveaux bus en plus des 121 déjà acquis et une plateforme technique de nouvelle version qui assurera la gestion et le monitoring de l’ensemble du système.



Selon Macky Sall qui estime que gouverner c’est prévoir, «Nous faisons ce dimanche 14 janvier 2024 un autre saut qualitatif vers un Sénégal moderne. A l’en croire, « le BRT nous conforte dans la nouvelle ère de révolution de transport de masse qui règle les difficultés d’aujourd’hui et anticipe sur les problèmes de demain».



A l'entendre, « plus nous attendons et plus nous perdons, et plus nous dépensons dans des solutions encore plus compliquées et plus coûteuses. L'inaction coûte plus chère que les projets que nous sommes en train de réaliser. Voilà pourquoi nous avons réalisé coût sur coût le ter et le BRT en cohérence avec le plan Sénégal émergent notamment dans son acte premier consacré à la formation structurelle ».

Il a également demandé au sénégalais d’être « un peuple bâtisseur et non un peuple de casseurs ».