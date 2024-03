Macky Sall décide finalement de battre campagne pour Amadou Ba !

Tout est finalement rentré dans l'ordre. Le Président Macky Sall et son candidat Amadou Ba se sont retrouvés et les malentendus dissipés. D'ailleurs le chef de l'Etat a décidé de battre campagne pour son ancien Premier ministre. Des instructions ont été donnés en ce sens aux responsables de l'Alliance pour la République.



Une réunion du secrétariat exécutif national est convoqué à 15 heures au Palais de la République. Et c'est pour inviter les responsables à la mobilisation autour de Amadou Ba.