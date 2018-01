Macky Sall en direct de Touba : "je voulais venir dans la nuit, mais Serigne Basse Abdou Khadre m'a dit de..."

Le chef de l'Etat a pris la parole devant la grande famille de la confrérie mouride pour présenter ses condoléances à toute la Umma islamique du Sénégal suite au décès du Khalife général des mourides, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké. Le président de la République Macky Sall a confié devant l'assistance que sa volonté était de rallier la capitale du mouridisme dans la nuit, juste après l'annonce du décès du Khalife. "Je voulais venir dans la nuit d'hier, mais quand je me suis entretenu avec Serigne Basse Abdou Khadre au téléphone, il m'a fait savoir que Serigne Mountakha Bassirou n'était pas encore à Touba et qu'il valait mieux attendre la matinée d'aujourd'hui (mercredi) pour venir", a-t-il déclaré.



Aussi le chef de l'Etat a révélé la recommandation la plus fréquente que le guide religieux ne manquait jamais de lui faire : "fais tout ton possible pour venir en aide aux paysans et aux pauvres".