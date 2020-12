Macky Sall se montre très ferme sur le Module Pro-LGBT de l’UNESCO pour l’école sénégalaise: « Tant que je serai président, ça ne se fera pas au Sénégal »

Le chef de l’Etat a été interpellé sur la polémique du moment concernant l’introduction d’un module d’éducation sexuelle dans le programme scolaire sénégalais par l’UNESCO. Et sa réponse a été ferme. « J’ai été très surpris qu’on ramène sur la place publique ce débat. On m’a dit qu’il s’agissait d’un séminaire organisé entre l’UNESCO et les enseignants. Quoiqu’il en soit, l’UNESCO n’a qu’à ramasser son module et partir avec. Il n’y aucune organisation qui peut nous imposer un programme en contradiction avec nos valeurs religieuses et culturelles », a tranché Macky Sall.



Qui met en garde: « J’ai déjà donné ma position sur cette question (de l’homosexualité) devant plusieurs dirigeants du monde entier. Le dernier, c’était le Premier ministre canadien. Avant lui c’était le Président Barack Obama. Il n’y a aucun ministre qui ose travailler avec ces organisations pour mettre en œuvre un tel programme dans nos écoles. Personne ne peut nous imposer ça ici. Si c’est en contrepartie de budget, qu’ils gardent leur argent avec eux ».