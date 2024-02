Macky Sall sur l’affaire Ngagne Demba Touré : « les greffiers ne sont pas au-dessus de la loi »

Me Ngagne Demba Touré, greffier et coordonnateur des jeunes du Pastef, a été placé ce jeudi sous mandat de dépôt par le Juge d’instruction du deuxième cabinet, après son retour d’exil risque de paralyser le système judiciaire.



Interpellé sur ce dossier, par un journaliste lors de son face-à-face avec la presse nationale ce jeudi 22 février, le Président Macky Sall a souligné que les « mandats d’arrêt s’exécutent même après le retour d’exil. Je ne connais pas exactement son cas. Mais s’il peut bénéficier d’une liberté provisoire ou d’une autre mesure, on va analyser son dossier et arriver à des solutions. Je rappelle aussi même s’il s’agit des greffiers, ils ne sont pas au-dessus de la loi », a-t-il dit.