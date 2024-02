Macky Sall sur la passation du pouvoir avant le 2 avril : « Il ne peut y avoir de successeur tant qu’il n’y a pas d’élection »

Répondant sur la date de passation du pouvoir à son successeur, le président Macky Sall a laissé entendre ce jeudi, qu’il ne peut y avoir de successeur tant qu’il n’y pas d’élection. Le chef de l’Etat souligne qu’il y a des mécanismes appropriés pour régler cette question.



« Il ne peut y avoir de successeur tant qu’il n’y a pas d’élection. Il faut qu’il y ait une élection, que le processus électoral arrive à terme et qu’on élise un président de la République qui entre en fonction qui prête serment devant le Conseil constitutionnel, en ce moment, il fait la passation », a-t-il déclaré face à la presse nationale.



Et d’ajouter : « Si c’est avant le 2 (avril), il y a des mécanismes appropriés, il y a quand même le code électoral, il y a un certain nombre de lois qui définissent des termes ou peut être trouvé le mécanisme de passer outre. En moment, oui, il serait possible que moi, je passe le témoin au président élu ou en tout cas si le processus ne finit pas aussi et qu’il y a le second tour, le président élu prendre le témoin du président qui fera cette transition entre le 2 avril et la date de l’élection et l’installation du nouveau président ».