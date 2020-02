Macky charme Idy et Cie à l'hommage d'Ousmane T. Dieng : " Ceux qui sont dans l’opposition demain, pourront accéder au pourvoir »

L’hommage à l’ancien Secrétaire général (Sg) du parti socialiste (Ps), Ousmane Tanor Dieng, décédé en juillet 2019, à l’âgé de 72 an, a réunion dimanche à la maison dudit parti, toute la classe politique sénégalaise. Une occasion pour le président de la République, Macky Sall, de faire un clin d’œil à Idrissa Seck et d'autres membres de l'opposition venus assister à la cérémonie. Dans son discours, le chef de l’Etat a appelé « pouvoir comme opposition au calme et à la dignité ».



« Que nous soyons de la majorité ou de l’opposition, la vie, c’est des alternances et nous devons être capables, aussi bien dans l’opposition que dans le pouvoir, de pouvoir garder la sérénité et la dignité », a déclaré le chef de l’Etat devant une forte délégation de l’opposition composée entre autres d'drissa Seck et Malick Gackou.



Poursuivant, le président Sall de souligner : « Ceux qui sont au pouvoir aujourd’hui, demain le quitteront inévitablement et ceux qui sont dans l’opposition demain pourront accéder au pourvoir ». Car, selon lui, « tout a une fin ici-bas ».



Parlant du défunt Sg du Parti socialiste qu’il qualifie de « haute fonctionnaire, d’une culture d’Etat peu commune », Macky Sall de déclarer qu’il « a su tenir avec un calme et une fermeté hors du commun le flambeau du socialisme sénégalaise dans la droite ligne de la leçon du Président Senghor et la confiance du Président Diouf ».



Il a, par la suite, renouvelé son compagnonnage avec le Ps, en lançant à l’endroit de la Sg dudit parti par intérim, Aminata Mbengue Ndiaye, que son message a été bien compris.



« Mme Aminata Mbengue Ndiaye, j’ai bien noté le message du Parti socialiste : message d’engagement confirmé. Message un peu plus clair sur l’arrimage du Parti socialiste dans la coalition de la majorité présidentielle. Je voudrais vous dire qu’en ce qui me concerne, mon engagement ne fera jamais défaut (…) », a-t-il conclu.