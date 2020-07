Macky demande une évaluation sans délai des services financiers dont le FONGIP, le FONSIS et la DER

Après avoir reçu mardi, les rapports sur l’état de la Gouvernance et de la Reddition des Comptes, produits par l'Inspection générale d'Etat (IGE), sur la période 2016 à 2019, le président de la République veut un audit sur les autres les services financiers. Macky Sall a, lors de la réunion du Conseil des ministres ce mercredi 15 juillet 2020, rappelé au Gouvernement son instruction de procéder sans délai à l’évaluation et à la mutualisation des services financiers et t des services non financiers d’appui aux PME ( Petite ou Moyenne Entreprise).



"Le Chef de l’Etat, a également rappelé au Gouvernement son instruction de procéder sans délai à l’évaluation et à la mutualisation des services financiers (FONGIP (Fonds de garantie d'investissement prioritaire), FONSIS, (Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques du Sénégal) BNDE ( Banque Nationale pour le Développement Economique), DER (Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide) et des services non financiers d’appui aux PME (Petite ou moyenne entreprise) et TPE (ADEPME, APDA, ASPIT, Directions des PME et PMI, Bureau de mise à Niveau, etc.).