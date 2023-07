Macky exhorte "les acteurs politiques à cultiver le sens de La Nation Sénégalaise"

Le président de la République, Macky Sall, est largement revenu sur son adresse à la Nation du lundi, au cours de laquelle il a annoncé qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle prochaine. En Conseil des ministres ce mercredi 5 juillet, le chef de l'Etat a déclaré à ses collaborateurs que son discours "est une invite à Protéger la Nation dans son Unité, sa Résilience et son ambition de poursuivre son élan d’Emergence dans la paix, la stabilité, la prospérité et la consolidation d’un Etat de droit de référence".



C'est dans ce sens qu'il "a exhorté les acteurs politiques et les autres forces vives du pays, à cultiver le sens de La Nation Sénégalaise ; à asseoir l’excellence de notre modèle de société démocratique ; et à accélérer la transformation structurelle de l’économie nationale dans la dynamique de l’exploitation prochaine des ressources nationales pétrolières et gazières".



Par ailleurs, Macky Sall a remercié tous "les ministres qui, depuis 2012, ont servi l’Etat à ses côtés". Avant de réitérer à son gouvernement, qu'il travaillera "sans relâche, et jusqu’au 02 avril 2024, pour Servir comme toujours le Peuple Sénégalais qui lui a fait confiance ces douze (12) dernières années".



Il a, par la suite, demandé aux membres du gouvernement de faire comme lui pour finaliser les projets prioritaires. "Le Chef de l’Etat a indiqué au Gouvernement de rester à la tâche, sur le terrain, pour finaliser les projets prioritaires et préparer dans les meilleures conditions l’élection présidentielle de 2024", peut-on lire dans le communiqué.



Pour les six prochains mois, Macky Sall veut faire des programmes d’équité sociale et territoriale une priorité. "C’est ainsi que le Président de la République a demandé au Premier Ministre de présenter lors du prochain Conseil des Ministres, le Plan d’action du Gouvernement pour les 06 prochains mois (juillet au 31 décembre 2023) en plaçant, parmi les priorités, les programmes d’équité sociale et territoriale (bourses de sécurité familiale, PUDC, PUMA, PROMOVILLES, PACASEN urbain et rural...) et les solutions rapides pour promouvoir les formations, l’apprentissage, l’entreprenariat et l’emploi des jeunes", a-t-il indiqué.



Au demeurant, conclut la note, "le Chef de l’Etat a particulièrement insisté sur l’impératif d’une prise en charge optimale de la Jeunesse comme priorité stratégique de la Nation en intensifiant la mise en place des dispositifs d’insertion professionnelle des jeunes, à partir des résultats du programme « XEYU NDAW NI » et des réalisations des centres départementaux de formation professionnelle et des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté".