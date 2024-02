Macky répond aux critiques : « cette campagne nauséabonde est entretenue pour créer la tension et la déstabilisation de mon pays »

Le Président Macky Sall répond aux critiques suite à sa décision de reporter l’élection présidentielle. Lors d’une conférence de presse avec les médias locaux, le chef de l’Etat dit les "accueillir avec beaucoup de peine". Le Président Sall dénonce "cette campagne internationale de façon vigoureuse". Il estime qu’il n’a violé aucune loi.



« Ça m’a fait de la peine parce qu’au Sénégal jusqu’au moment, je vous parle une seule loi n’a été violée. Personne ne peut dire que le président de la République en abrogeant le décret n’était pas dans son droit. Maintenant, le Conseil constitutionnel a dit ce décret était adossée à une loi qui elle-même est annulée à partir de ce moment, le Conseil joue son rôle. Donc nous sommes dans le dialogue des institutions, le Sénégal est un véritable Etat de droit », a dit le Président Macky Sall.



Selon lui, le Conseil constitutionnel est le seul juge des lois constitutionnelles. « Il a joué sa partition. Le président de la République en tant que chef de l’exécutif a pris acte et a décidé de mettre en œuvre les décisions du Conseil constitutionnel. Donc pourquoi toute cette levée de boucliers, toute cette campagne de presse qui est aux antipodes de ma pratique de démocrate depuis que je suis à la tête du pays. Pourquoi on veut dire et faire dire avec des moyens importants la presse internationale que le président de la République veut s’agripper au pouvoir ».



« Je ne mérite pas cette campagne internationale et je la dénonce de façon vigoureuse. Je suis un démocrate, je n’ai violé aucune règle pour aujourd’hui, me retrouver dans cette campagne nauséabonde qui est entretenue pour créer la tension et la déstabilisation de mon pays », a-t-il dénoncé.