Magal 2020 : la Senelec a investi 1,2 milliard de F Cfa pour améliorer le réseau à Touba

Le Dg de la Senelec Pape Demba Bitèye en compagnie d'une forte délégation, a fait le déplacement dans la cité religieuse en prélude au Magal 2020, prévu le 5 octobre. Il a procédé à des inaugurations de postes électriques avant d'effectuer des visites de terrains. Face à la presse, il s'est félicité des réalisations faites dans la cité religieuse à hauteur de 1,2 milliard de F Cfa.



Faisant le bilan des réalisations, M. Bitèye a informé que la Senelec a réalisé : « à Touba 73 postes et 150 kilomètres de lignes de basse de tension, le tout pour un coût de 1,2 milliard de F Cfa » . Le Directeur Général de la Senelec de poursuivre : « Le Président Macky Sall nous a demandé de travailler en mode fast track, et le ministre de tutelle, Mamadou Makhtar Cissé, de son côté, nous a exhorté d'y aller très rapidement. Ce qui nous a permis, avec la volonté et la motivation du personnel de la Senelec et de nos prestataires, de pouvoir livrer ces ouvrages de qualité à bonnes dates, à la satisfaction des populations » .



Le maire de la commune de Touba, Abdou Lahad Ka accompagnant le dg de la Senelec lors de sa visite a aussi exprimé toute sa satisfaction quant au travail de qualité fourni par la Senelec dans sa circonscription.