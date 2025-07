Magal Touba 2025 : Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké fera une importante déclaration ce dimanche

Le Président du Comité d'Organisation du Grand Magal de Touba, Serigne Bassirou Ibn Serigne Abdou Khadar Mbacké, par ailleurs Porte-parole du Khalif Général des Mourides, fera une importante déclaration à la presse le dimanche 20 juillet 2025 à 16h30 précises, à la Résidence Cheikhoul Khadim, en face de la Grande Mosquée de Touba, annonce un communiqué de la Commission culture et communication.



Cette rencontre se tiendra en présence des responsables du comité d'organisation, et portera sur des sujets majeurs liés à l’organisation de l'édition 1447 h/2025 du Grand Magal.



La presse nationale et internationale cordialement invitée à prendre part à est cette déclaration, qui marquera une étape essentielle dans les préparatifs de l'événement.