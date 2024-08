Magal Touba : El Malick Ndiaye annonce 243 bus et des trains pour le transport des pèlerins

Après la Tabaski, le ministère des Infrastructures, des Transports aériens et terrestres, El Malick Ndiaye revient à la charge. En prélude de la commémoration du grand Magal de Touba, le ministre annonce la mise en place de 243 bus et des trains pour assurer le transport des pèlerins vers la ville sainte.



Lors d’une visite effectuée dans la ville sainte, le ministre El Malick NDIAYE a annoncé la disponibilité de plus de 200 bus Dakar Dem Dikk pour assurer le transport comme ce fut lors des préparatifs pour la Tabaski. « La société nationale de transport Dakar Dem Dikk va mobiliser au moins 243 bus pour permettre aux pèlerins de voyager sans problème, mais aussi pour faire face à la hausse éventuelle des prix », annonce-t-il. Et d’ajouter que « des trains vont quitter plusieurs localités du pays pour rallier Touba ».