Magal de Porokhane : 600 agents du GMI seront déployés (officiel)

Le Magal de Porokhane prévu le 6 février est une activité religieuse qui rend hommage, chaque année, à Sokhna Diarra Bousso (1833-1866), la mère de Serigne Touba, le fondateur du Mouridisme.



Pour la réussite de cet évènement, la Police nationale va déployer 600 agents du Groupement mobile d’intervention (GMI) dont un détachement de 100 agents à Kaolack et autant à Nioro du Rip, pour surtout assurer le respect du plan de circulation pour assurer la sécurité du Magal de Porokhane, dans le département de Nioro du Rip (Kaolack, centre) », a indiqué le commandant du groupe opérationnel du Groupement mobile d’intervention (GMI), Ousseynou Diagne.



Il a signalé que 15 véhicules seront mobilisés et quelque 900 barrières déployées.

Une innovation sera introduite cette année, avec l’installation d’un centre de santé de l’Ecole des sous-officiers de la Police nationale et d’une citerne d’eau d’une grande capacité pour renforcer l’approvisionnement en eau potable des pèlerins.



Pour le secteur de la santé, le comité d’organisation sollicite le déploiement d’un hélicoptère médicalisé et une enveloppe de 40 millions de francs CFA pour l’achat de médicaments.

Le Groupement national des sapeurs-pompiers prévoit de déployer 150 agents et une dizaine d’ambulances, ainsi que d’autres moyens logistiques pour ce Magal.



« A ce propos, au-delà de la sécurité classique, un accent sera mis sur la sécurité routière, notamment pour la fluidité de la circulation et la mise en œuvre de mesures préventives, en parfaite collaboration entre la Police et la Gendarmerie, afin d’amoindrir le nombre d’accidents durant l’évènement », a indiqué le gouverneur de région lors de la réunion du comité régional de développement (CRD) impliquant les différents services déconcentrés de l’Etat du Sénégal, lundi.