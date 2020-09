Magal de Touba 2020-Covid-19: les organes de presse se préparent à couverture médiatique pas comme les autres

La presse en ligne est aussi à fond

Le Magal de Touba sera célébrée de manière exceptionnelle cette année à cause la maladie à coronavirus. Le dahira Moukhadimatoul Khidma, chargé de l’organisation de l’événement religieux et annuel qui regroupe près de 4 millions de pèlerins, a pris plusieurs mesures, à l’issue d’une réunion mercredi. Parmi celles-ci, par exemple, l’interdiction aux chaînes de télévision d’installer des plateaux aux alentours de la grande Mosquée qui donne une belle vue en termes d’images. Alors que durant les précédents événements ces chaines de télévisions se disputaient les places dudit lieu. Une réadaptation s'impose donc à tous les organes, dans ce contexte de covid19. Les organes de presse, que ça soit les chaines de télévision ou la presse en ligne, s'engagent à travailler dans le respect des mesures édictées par les autorités religieuses de Touba, pour une meilleure couverture de l'événement.Joint par PressAfrik, le Directeur de l’information de 7TV (chaîne de télévision privée), Papa Moctar Sélane s’est d’abord prononcé sur l’interdiction cette année des plateaux télévisés autour de la grande Mosquée. « Concernant, l’interdiction des plateaux télévisés autour de la grande mosquée, dans ce contexte de covid9, c’est compréhensible, mais ce n’est pas le fait de ne pas installer un plateau autour de la mosquée qui empêche la couverture du Magal », a-t-il d’emblée expliqué.Pour M. Sélane, même si les abords de la grande mosquée donnent une belle vue, en termes d’images, l’installation d’un plateau de télévision ne dépend pas d’un lieu ou d’un endroit. A l’en croire, « on peut être à un ou deux kilomètres de la mosquée et l’essentiel, c’est d’avoir des personnes ressources pour évoquer toutes les questions autour de ce grand événement religieux ».Dans d’autres chaines de télévision privée comme la SEN TV et la 2STV, qui aussi, déploient de gros moyens chaque année pour une meilleure couverture, la question de la couverture médiatique de l’événement n’est pas encore abordée en interne, selon les rédacteurs en chef respectifs de ces organes. A la SenTV, c’est sûr que l’organe sera présent à Touba, a assuré Simon Faye.Pour une bonne couverture médiatique sans exposer les reporters, la presse en ligne n’est pas en rade. Depuis plusieurs mois, la direction du groupe E-média a déjà commencé une discussion avec les différents responsables, a confié Babacar Ndaw Faye, Rédacteur en chef du site emedia.sn.« Il faut noter que nous sommes dans une logique de groupe, puisque le site est une entité de E-média. C’est une couverture globale qui est menée en amont, par la direction générale...Il y aura une équipe assez complète qui sera sur place avec les reporters et techniciens des différentes entités. Ils ont commencé à faire le travail de terrain depuis quelques semaines déjà. Et plus on s’approchera du Magal, et plus il y aura une équipe restreinte qui va commencer et ensuite les autres vont les rejoindre », a confié M. Faye à PressAfrik.Babacar Ndaw Faye a assuré que des dispositions sont prises pour que les reporters puissent être dans le strict respect des mesures sanitaires et en conformité avec les décisions prises par les autorités de Touba, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à Coronavirus.« On fera le nécessaire en termes de sensibilisation et d’équipement. Les reporters seront briefés avant leur départ et le contact sera maintenu sur place pour vérifier si tout se passe bien comme l’ont demandé les responsables des services sanitaires et celles religieuses de Touba, a ajouté le rédacteur en chef, qui a assuré qu’ils seront dotés de suffisamment de masques et de gels hydro-alcooliques, vu que le respect de la distanciation physique sera difficile à respecter dans certains cas ».A la rédaction de SENEGO, un des sites d’information ayant l’habitude d’installer les plateaux aux alentours de la grande mosquée, la question de la couverture de l’événement n’est pas encore à l’ordre du jour. Selon le Rédacteur en chef, la direction était dans l’attente d’être informée des décisions des autorités religieuses de Touba, concernant l’organisation dans cette période de covid19. Et à partir de la semaine prochaine, la rédaction va prendre des décisions concernant la couverture.Le Magal de Touba est l’une des plus importantes fêtes religieuses de la confrérie Mouride au Sénégal. Il commémore le départ en exil au Gabon en 1895, du fondateur de cette confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba, appelé Serigne Touba. Il est célébré à Touba, ville sainte située à près de 200 km de Dakar, depuis 1928, l'année ayant suivi la mort de Bamba.Mercredi dernier, en plus d’interdire les plateaux de télévision aux alentours de la mosquée, le dahira Moukhadimatoul Khidma, a demandé à tous ceux qui viennent à la mosquée pour y effectuer la prière ou une visite de respecter les conditions suivantes: « Porter un masque ou enrouler un turban sur le nez et la bouche, se laver les mains, utiliser du gel, respecter la distanciation entre les rangs de prière, relais en lignes à l'entrée et à la sortie ».Il leur est également recommandé d'éviter les encombrements dans les lieux de ziar, réduire la durée de la séance après la prière, sortir rapidement des lieux de culte et ne pas s'y asseoir et éviter les rassemblements et de la foule. Selon la personne morale du dahira, la mosquée sera désinfectée matin et soir.