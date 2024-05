Quai de pêche Soumbédioune : le coeur battant de la pêche traditionnelle à Dakar

Une explosion de couleurs sur le quai de pêche de Soumbédioune. Le soleil largue ses derniers rayons. Il est exactement 16 heures 25. En ce moment de la journée, la mer garde tout son calme et elle semble domptée par ces milliers de pirogues amarrées le long. “Du poisson , du poisson. Il y en a pour toutes les bourses. Venez je vous fais un bon prix”, s’égosille, Lobé Diop, vendeuse de poisson à cet endroit depuis des décennies. “Je vends du poisson ici depuis le début des années 2000. J’avais à peine 20 ans quand je venais ici épauler ma mère. Maintenant, c’est moi qui ai pris la relève, elle n’étant plus de ce monde”, confie-t-elle. Cette table de fortune, sur laquelle sont achalandés de manière parcimonieuse du poisson de tout genre. Des lottes, du sompate, des Dieye etc. Les prix vont crescendo cela dépend de la qualité du poisson. Cette table, faisant à peine deux mètres carrés, c’est toute une fortune et une saga de famille et de génération. “C’est avec cette table que ma mère entretenait toute notre famille, jusqu’au plus petit détail tout était réglé ici. Notre défunt père était un pêcheur, juste une petite pirogue qui pêchait dans les alentours. Et les soirs à son retour ma mère était chargée de la vente du poisson. C’est de cette façon qu’est née cette petite entreprise. Si on peut l’appelait ainsi”, a informé Lobé le tout avec un rire jaune.

A Soumbédioune, les histoires varient d’une table à une autre, d’un lieu à un autre ou même d’une personne à une autre. Il faut se frayer un chemin entre les pirogues et les moutons bêlant bruyamment. “Ils appartiennent à des pêcheurs”, rétorque cette dame. A qui nous demandions d’où sortent ces animaux. Un chemin tortueux et brusquement c’est l’impasse deux pirogues amarrées côte à côte obstruent le passage. “Il faut faire un détourne ou sauter par dessus”, renseigne ce jeune pêcheur, torse nu gambadant à vive allure pour prêter main à son oncle qui vient juste d’accoster. “Une pêche abondante n’est-ce pas?”, nous demandâmes. “Oui”, répond le piroguier d’un ton sec. La pirogue est remplie de poissons de toutes sortes. De gros poissons. Ainsi, commence la décharge. Les revendeuses accourent voulant s’arracher le poisson frais. Une ambiance indescriptible! “Je pense que c’est une bonne chose d’avoir publié la liste des bateaux autorisés à pêcher dans nos eaux. C’est une décision courageuse. Nous, les pêcheurs artisanaux, sommes les plus touchés par cette surpêche des navires étrangers. Et nous faisons confiance à notre ministre de tutelle”, répond le propriétaire de la pirogue prise d’assaut.