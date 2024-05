7884 villages touchés par le programme Atpc : Le Sénégal avance dans la lutte contre la Défécation à l’air libre

Le programme « Assainissement total piloté par les communautés » (Atpc) continue de marquer des avancées significatives dans la lutte contre la Défécation à l’air libre (Dal) au Sénégal. Selon un document de presse publié lors de la réception de véhicules par le ministère de l’Hydraulique et de l’assainissement à Diamniadio, 7884 villages ont été touchés par ce programme, sur un total de près de 8000. De ce nombre, 5981 villages ont effectivement abandonné la pratique de la Dal.



Ce programme, qui vise à éliminer cette pratique d'ici 2030, est d'une importance cruciale dans les régions de Sédhiou, Kolda, Matam, Tambacounda et Kaffrine, rapporte Le Quotidien. Le ministre de l’Assainissement et de l’hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye, a souligné « l'importance des moyens d'intervention pour atteindre les objectifs du programme, saluant le don de véhicules de l'Unicef. »



Le projet est axé sur la participation communautaire, où les populations locales sont impliquées dans l'identification des problèmes d'assainissement, la planification des actions et la construction des infrastructures nécessaires, notamment des latrines.



Ziguinchor (sud) a été identifiée comme une priorité en raison de son faible taux d'accès à l'assainissement rural. Racine Kane, spécialiste eau-assainissement à Unicef Sénégal, a affirmé que « la mise à disposition de véhicules supplémentaires permettra d'accélérer les progrès vers l'objectif de rendre le Sénégal exempt de Défécation à l’air libre d'ici 2030. »



Dans le cadre du programme Atpc, 11 159 villages sont ciblés pour abandonner la Dal d'ici à l'échéance fixée, informe Le Quotidien. Ce, dans le but d’améliorer les conditions d'assainissement et de santé publique à travers le pays.