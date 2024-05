Yeumbeul Comico : un jeune homme de 22 ans traîné en justice pour viol présumé sur une mineure de 13 ans

L’idylle entre le sieur I. Kh. Ba, 22 ans, et l’adolescente M. Nd. D. S, 13 ans, a fini devant la justice. Le papa de la jeune fille mineure a accusé le jeune homme de "viol".



Suite à une plainte du père de famille, le mis en cause a été arrêté. À en croire Les Échos, les deux amants sortaient ensemble depuis quelque temps dans la plus grande discrétion. Ainsi, le jeune garçon invitait souvent l’adolescente dans sa chambre, sise au quartier Darou Salam 6 de Yeumbeul Comico (banlieue dakaroise), et entretenait des rapports sexuels avec elle.



Cette dernière, acculée de question par son paternel, a avoué son aventure amoureuse avec le nommé I. Kh. Ba. Ainsi, elle a confié avoir couché à deux reprises avec lui dans sa chambre.



La mineure est aussitôt conduite dans un centre sanitaire de la localité pour y subir un examen gynécologique. Les résultats de l’examen ont confirmé « déchirure hyménale ancienne ». Muni de ce document, le père s’est rendu au commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Comico, et a déposé une lettre plainte pour « viol » contre I. Kh. Ba.



Interrogé, ce dernier est passé aux aveux et a confirmé les accusations retenues contre lui. Il a été mis aux arrêts, placé en garde à vue, puis présenté devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine. Il est poursuivi pour « viol ».