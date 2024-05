Une réunion élargie aux acteurs de la filière avicole annoncée par le ministre de l’Agriculture

"Le coût élevé de la provende mérite une réflexion. Je m’engage à convoquer dans les plus brefs délais, les provendiers, les producteurs, (des membres du) gouvernement, les producteurs de maïs autour d’une table, autour de l’objectif de voir comment solutionner ce problème", a-t-il dit.

Venu assister à l’assemblée générale constitutive de la Société coopérative de l’Association des aviculteurs du Sénégal (SOCOPAAVIS), le nouveau ministre répondait aux doléances du président de ladite organisation, Fallou Samb, relatives à la cherté de l’aliment de volaille, des poussins, ainsi qu’à l’importation frauduleuse de poulets dans le pays.

M. Samb demandait au ministre de peser de tout son poids pour que ces contraintes de la filière, soient levées, pour stopper l’hémorragie, avec les nombreux aviculteurs qui mettent la clef sous le paillasson, sous le poids des dettes.

