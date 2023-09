Magal de Touba 2023 : 272 bœufs volés lors de l'attaque d'un convoi

Pas moins de 272 bœufs ont été volés dans un convoi lors du grand Magal de Touba 2023. Les faits ont eu lieu dans la nuit du 29 au 30 août 2023. Rewmi Quotidien renseigne qu’une quinzaine de malfaiteurs armés de machettes et de fusils ont pris d'assaut le convoi de bœufs à Taïf, dans le département de Mbacké.



Durant cette attaque armée, l'une des bêtes a été abattue par balle selon les témoignages des convoyeurs. Les voleurs ont réussi à emporter pas moins de 272 bœufs lors de cette opération.



Heureusement, la polie a pu récupérer 71 des bœufs volés. Trente (30) d'entre eux ont été retrouvés dans la brousse, tandis que 37 autres ont été découverts et remis à la gendarmerie de Colobane Saloum. Les enquêteurs ont arrêté trois (3) suspects en possession de 4 bœufs issus du convoi. Les 201 bœufs restent introuvables.



Parmi les personnes arrêtées figure Maodo Ka, qui a été incriminé par les relevés d'appels téléphoniques effectués sur ses deux numéros de téléphone. Les investigations ont révélé que le sieur Ka avait émis et reçu plusieurs appels téléphoniques pendant la nuit de minuit à 7 heures du matin, ce qui le lie directement à cette affaire.



Les trois individus appréhendés ont été déférés au parquet de Diourbel et placés sous mandat de dépôt. Ces bœufs, qui avaient été achetés à Payar, situé à Koumpentoum, devaient être immolés lors du grand Magal à Touba. Cependant, le convoi crucial a été attaqué à environ 40 kilomètres de la capitale du mouridisme.



L’enquête est en cours pour retrouver le reste des bœufs.