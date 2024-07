Magal de Touba : le DG de l’ONAS veut une coordination renforcée contre les inondations

Le Grand Magal de Touba de cette année aura lieu en plein hivernage, l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) met les bouchées doubles pour prévenir les inondations. En visite de chantier sur les sites abritant des ouvrages d’assainissement à Touba, le directeur général, Dr Cheikh Dieng informe qu’un comité a été mis en place en rapport avec la Mairie et l’association Touba Ca Kanam pour une meilleure coordination des actions sur le terrain.



« Nous sommes venus pour faire le constat si les instructions ont été mises en œuvre. Nous voulons évaluer la mise en œuvre des plans d’actions », a déclaré Dr Cheikh Dieng.



Après avoir fait un tour à Keur Niang et à Nguélémou où les canalisations sont en phase de finition entre autres, une réunion a été tenue par les différents acteurs impliqués dans la gestion des inondations dans la cité religieuse.



« La mairie, l’association Touba Ca Kanam jouent un rôle extrêmement important aux côtés de l’ONAS. Nous avons trouvé des acteurs impliqués. Il nous faut une synergie d’actions pour avoir au bout du compte une efficacité globale. Il faut que les acteurs sur le terrain conjuguent leurs efforts et échangent des informations. Nous avons eu une réunion avec Touba Ca Kanam, la mairie et nous avons échangé sur les plans d’actions des uns et des autres », a affirmé le Dr Cheikh Dieng.



Sur le terrain au bassin de Keur Niang, le Directeur général de l’ONAS a échangé avec les responsables de l’entreprise en charge des travaux et les représentants de l’ONAS sur les actions à entreprendre dans le but d’éviter les dysfonctionnements de l’ouvrage stratégique durant l’hivernage.



« Keur Niang est un point névralgique. Il reçoit l’ensemble des eaux pluviales de plusieurs quartiers. J’ai donné des instructions à l’entreprise et aux agents de l’ONAS. Si ces mesures sont appliquées, nous aurons moins de problèmes à Keur Niang », a informé le Directeur Général de l’ONAS lors de sa visite de terrain dans la cité religieuse.



Pour assurer un suivi régulier, il a été convenu que des réunions hebdomadaires auront lieu chaque jeudi à 17 heures.

« Nous avons surtout retenu que chaque jeudi à 17 heures les instances vont se réunir dans le domicile de Serigne Mame Mor Mbacké pour faire le suivi des recommandations issues de la rencontre de ce jour pour échanger sur les plans d’action à venir », a annoncé le DG de l’ONAS.