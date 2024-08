Magal: le ministre de l'Hydraulique annonce les mesures d'approvisionnement en eau

À la veille du Grand Magal de Touba, Cheikh Tidiane DIEYE , ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a annoncé les dispositifs mis en place pour assurer l'approvisionnement en eau des millions de pèlerins attendus dans la ville sainte.



Sur sa page Facebook, le ministre a détaillé les mesures exceptionnelles prises pour garantir l'accès à l'eau durant cet événement religieux majeur. Selon Cheikh Tidiane Dieye, l'ensemble des 41 forages de Touba, à l'exception d'un seul, est pleinement opérationnel, produisant un total de 135 000 m³ d'eau par jour. Le forage de F. KEBE, actuellement hors service en raison d'un problème d'ouvrage de captage, reste le seul point noir dans un dispositif globalement satisfaisant.



Des réserves stratégies pour un afflux massif



Afin de faire face à l'afflux massif de pèlerins, 07 châteaux d'eau ont été remplis, offrant une réserve de 4 450 m³ d'eau qui sera progressivement injectée dans le réseau aujourd'hui et demain, jour du Magal. De plus, les 06 réservoirs au sol, d'une capacité totale de 20 000 m³, sont également prêts à être utilisés.



Dans le but de pallier les éventuelles insuffisances dans certaines zones, le ministère a installé 05 postes avancés dans des quartiers stratégiques, dont Ndamatou, Ndame, et Darou Khoudoss. "Ces postes permettront de répondre plus efficacement aux besoins des populations", a précisé le ministre.



Mobilisation des camions-citernes



Pour garantir une distribution équitable de l'eau, 135 camions-citernes ont été mobilisés. Une partie de ces camions sera mise à la disposition du Khalife général et du comité d'organisation, qui accueillent de nombreux hôtes. Les autres véhicules sillonneront la ville pour répondre aux demandes des populations, en particulier dans les quartiers où l'approvisionnement en eau pourrait être déficitaire.



Technologie et sécurité sanitaire



En parallèle, 13 forages ont été équipés de systèmes de télégestion pour un suivi en temps réel des opérations. De plus, 35 unités de chloration sont actuellement en service pour assurer la qualité bactériologique de l'eau distribuée.



Appel à la collaboration



Malgré ces dispositions, le ministre a reconnu que des difficultés pourraient survenir dans certains quartiers en raison de la forte affluence. Il a invité les pèlerins à contacter les équipes du ministère via les numéros dédiés, rappelant que l'eau sera distribuée gratuitement. En cas de problème de communication, Cheikh Tidiane Dieye a également suggéré de le contacter directement via sa page Facebook.



Le ministre a réaffirmé l'engagement de son département à veiller au bon déroulement du Magal, dans des conditions optimales pour tous les fidèles.



Avec ces dispositions, Touba se prépare à accueillir le Magal dans des conditions qui, selon le ministre, sont meilleures que celles des années précédentes.



Avec Le Soleil digital