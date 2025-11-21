Maïmouna Ndour Faye annonce une plainte contre Cheikh Bara Ndiaye

La directrice de la chaîne 7TV, Maïmouna Ndour Faye, a annoncé son intention de porter plainte contre le député Cheikh Bara Ndiaye, membre de Pastef, à la suite de graves accusations proférées par ce dernier.



Jeudi, sur le plateau de Walf Tv, Cheikh Bara Ndiaye a affirmé que Maïmouna Ndour Faye était "celle qui tire les ficelles" de la nouvelle coalition "Diomaye Président". Il a en outre déclaré qu'elle aurait reçu un passeport diplomatique des mains du Président Bassirou Diomaye Faye.



Dans une réponse sans équivoque, Mme Faye a vivement réagi à ces allégations. Par l'intermédiaire de son avocat, Me Baboucar Ciss, une plainte sera déposée contre le parlementaire. Elle a qualifié Cheikh Bara Ndiaye de "menteur" et de "coutumier des faits", ajoutant qu'il "a une licence en mensonge".



"Cette semaine, tu (Cheikh Bara Ndiaye) seras au cœur de mes préoccupations. J'irai porter plainte car je crois en la justice de ce pays. Je me ferai justice par A ou par B. Prépare-toi aux conséquences", a-t-elle déclaré.



Sans détour, la patronne de 7TV a également laissé entendre que le député était souvent envoyé pour "faire le sale boulot" lorsque ses "camarades veulent mentir", et qu'il était "temps de l'arrêter".



Cette nouvelle plainte annoncée sera la deuxième que Maïmouna va déposer contre le militant de Pastef. Entre février et mars 2025, a-t-elle rappelé, le marabout « avait porté une campagne de dénigrement et de manipulation ainsi qu’une diffusion de fausses nouvelles contre 7TV ».

