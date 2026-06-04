Maintenance à la centrale flottante Karpowership (KPS): la Senelec annonce des coupures dans plusieurs localités

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a annoncé, dans un communiqué publié le mercredi 3 juin 2026, des interruptions temporaires de la fourniture d’électricité dans certaines zones du pays. Ces perturbations sont attribuées à « des contraintes exceptionnelles d’exploitation causées par l’indisponibilité de certains moyens de production ».



Selon l’entreprise, cette situation survient dans un contexte de forte consommation d’énergie, favorisée par la hausse des températures observée à l’échelle nationale.



La Senelec précise également que des travaux de maintenance indispensables au bon fonctionnement des installations sont actuellement menés, notamment sur la centrale flottante Karpowership (KPS), dont les barges assurent jusqu’à 25 % de l’approvisionnement électrique du Sénégal.



Malgré la mobilisation de l’ensemble des capacités de production disponibles et les efforts déployés pour optimiser le fonctionnement du réseau, la société reconnaît que des coupures pourraient continuer à affecter certaines localités.



Toutefois, elle assure que ses équipes techniques, en collaboration avec les différents acteurs du secteur, restent pleinement engagées afin de rétablir les capacités de production concernées dans les meilleurs délais et de limiter les impacts sur les usagers.