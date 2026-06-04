Seydi Gassama : «Il n'y a pas de tension politique au Sénégal (…) la paix règne partout»

Militant des droits humains et directeur exécutif de la section sénégalaise d'Amnesty International, Seydi Gassama estime que malgré les «profondes divergences» politiques entre le Président Diomaye Faye et la majorité parlementaire (Pastef) dirigée par son ancien Premier ministre Ousmane Sonko, le pays ne connait «pas de tension politique».



«Il n'y a pas de tension politique au Sénégal. Il y a une tension artificielle entretenue par les mêmes personnes qui dans la classe politique, la société civile et les médias ont théorisé la dualité au sommet de l'État et souhaité la séparation entre le Président de la République et le Premier Ministre. La paix règne partout au Sénégal», a écrit Seydi Gassama, sur ses réseaux sociaux.



Pour justifier sa prise de position, M. Gassama rappelle que «le gouvernement gouverne et les sénégalais vaquent à leurs occupations». Il a par ailleurs insisté sur la capacité du pays à gérer des problèmes politiques. «Les institutions sénégalaises ont montré, en maintes occasions, leur résilience et leur capacité à absorber les chocs nés des différends entre acteurs politiques», a-t-il conclu.