Centenaire d’Abdoulaye Wade : Serigne Mountakha Mbacké salue un «bâtisseur de ponts entre le temporel et le spirituel »

La célébration du centenaire de l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade, a été marquée par un vibrant hommage rendu par la communauté mouride. Prenant la parole au nom du représentant et frère cadet du Khalife général des Mourides, Serigne Issakha Mbacké, Mbackiyou Faye a salué, ce 4 juin 2026, le parcours exceptionnel de Wade, qu’il a présenté comme « un bâtisseur, un visionnaire » et un disciple profondément attaché à Touba.



« Aujourd’hui n’est pas un jour ordinaire. Le temps s’arrête pour saluer un siècle de foi, un siècle d’engagement, un siècle de patriotisme et de service rendu au Sénégal, à l’Afrique et au monde et à l’islam », a-t-il déclaré au Grand Théatre National Doudou Ndiaye Coumba Rose.



Selon lui, les 100 ans d’Abdoulaye Wade représentent bien plus qu’un âge. « Cent ans, ce n’est pas seulement une durée, c’est une œuvre. Cent ans, c'est l'âge où l'on ne compte plus les saisons que l'on a traversées mais les graines que l'on a semées, les arbres que l'on a fait pousser. Les chemins que l'on a tracés pour ceux qui viennent. Vous êtes monsieur le Président, une figure emblématique de l'histoire politique africaine et particulièrement sénégalaise », a-t-il souligné.



Le représentant officiel (Dieuwerigne) du Khalife Général de Touba à Dakar est revenu sur le parcours politique de l’ancien chef de l’État, rappelant qu’il a attendu 26 ans avant d’accéder au pouvoir à l’issue de l’alternance historique du 19 mars 2000. « Vous avez incarné le combat démocratique et démontré que le peuple sénégalais méritait de choisir librement ses dirigeants », a-t-il affirmé.



Il a également rappelé les liens étroits qu’entretenait Abdoulaye Wade avec Touba et le mouridisme. D’après lui, dès son accession à la magistrature suprême, l’ancien président s’était rendu auprès de son guide spirituel à Touba, assumant publiquement son statut de disciple. « Vos relations avec le mouridisme ne se mesurent pas à l'aune des calculs électoraux. Elles se pèsent à la balance des âmes. C'est une adhésion spirituelle, intellectuelle et politique d'une profondeur rare », a-t-il martelé, tout en insistant sur sa proximité avec Cheikh Ahmadou « Gaindé Fatma », petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba.



Mackiyou Faye a aussi mis en lumière les nombreuses réalisations initiées sous son magistère en faveur de la cité religieuse. « L'extension de la ville sainte de Touba est passée d'un modeste amour forestier à la deuxième plus grande agglomération du Sénégal. Le Président Wade a joué un rôle de rupture historique. En 2007, vous avez engagé un programme de 100 milliards de FCFA pour 5 ans pour les travaux de la mosquée de Touba, l'université de Touba et la modernisation de la cité religieuse», a-t-il rappelé. Parmi ses réalisations à Touba figurent aussi l’extension du titre foncier de Touba à 30 000 hectares.



Il a particulièrement insisté sur le rôle joué par Abdoulaye Wade dans la réalisation de la Grande Mosquée Massalikoul Jinaan à Dakar. Il a rappelé que c’est l’ancien président qui avait attribué à la communauté mouride un terrain de six hectares, soit 60 000 m², permettant la construction de ce joyau architectural et spirituel inauguré en 2019.



Les liens entre Abdoulaye Wade et les guides du mouridisme



Mackiyou Faye a par ailleurs évoqué l’institution, en 2012, du Grand Magal de Touba comme journée fériée, chômée et payée sur l’ensemble du territoire national.



Revenant sur les relations entre Abdoulaye Wade et les différents Khalifes généraux des Mourides, il a salué une relation fondée sur « le respect, la fidélité et la confiance mutuelle ».



« Vous resterez dans la mémoire des hommes comme un bâtisseur : bâtisseur d’institutions, bâtisseur de mosquées, bâtisseur de routes, mais surtout bâtisseur de ponts entre le temporel et le spirituel », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il est même surnommé « président mouride » à cause de sa proximité avec la communauté mouridisme.



Durant ses deux mandats à la tête du Sénégal, Abdoulaye Wade a porté plusieurs projets structurants, notamment la réalisation de l’aéroport international Blaise-Diagne, la construction du Monument de la Renaissance africaine et la promotion de l’intégration africaine à travers sa vision des États-Unis d’Afrique et son implication dans le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD).