Maintien de Macky Sall pour assurer l’intérim : Mamadou Mbodj parle de "parachèvement d’un coup d’Etat constitutionnel"

Les participants au dialogue national ont proposé à ce que le chef de l’Etat prenne un décret convoquant le corps électoral le 2 juin prochain pour la tenue de l’élection présidentielle et le maintien de Macky Sall pour assurer l’intérim. Mamadou Mbodj coordonnateur de la plateforme F24 rejette cette proposition et parle d’un parachèvement d’un coup d’Etat constitutionnel.



« On ne peut pas être d’accord avec cette loi parce qu’il s’agit d’une violation de la Constitution, d’un parachèvement d’un coup d’Etat constitutionnel ourdi et exécuté pas à pas par le président de la République. Comment voulez-vous qu’on accepte cette date-là ? Comment voulez-vous qu’on accepte qu’un ensemble de citoyen puisse décider contre les lois de la cité ? C’est inacceptable. Ils n’ont aucune légalité, aucune légitimité pour le faire », a lancé, mardi, Mamadou Mbodj.



Le coordonnateur de la plateforme F24 promet de se battre pour faire bloc contre le Président Macky Sall. « On va se battre jusqu’à épuisement de tous les moyens disponibles. On ne laissera pas passer cette affaire-là. Nous allons nous battre et faire bloc à ce coup d’Etat constitutionnel », a-t-il confié à la radio Sud FM.