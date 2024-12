Mairie de Dakar : les priorités de Ngoné Mbengue qui assure l'intérim de Barthélémy Dias

Ngoné Mbengue, adjointe au maire de Dakar et actuellement en intérim après la révocation de Barthélémy Dias, a abordé ses nouvelles responsabilités. Elle compte poursuivre le travail laissé par l’ex maire de Dakar.



« Aujourd’hui en tant qu’adjointe au maire assurant l’intérim, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer le travail. Et suivre l’agenda que le maire avait laissé en me focalisant sur tout ce qui est prioritaire pour les Dakarois », a-t-elle déclaré sur la RFM.



Concernant la réunion du Conseil municipal, prévue ce jeudi, Mme Mbengue a expliqué que le préfet de Dakar leur avait signalé un non-respect des délais de trois jours pour la convocation.



« La réunion s’est tenue, mais malheureusement, on n’a pas pu déposer le même jour le courrier compte tenu des aléas. Nous lui avons remis la lettre le 17 (décembre) mais elle a été datée le 16, le jour de la réunion. Il nous a envoyé une correspondance hier nous signifiant que nous n’avons pas respecté les délais de trois jours », a-t-elle expliqué.



Mme Mbengue a ajouté que la réunion du Conseil municipal est désormais prévue pour jeudi prochain, le 26 décembre.



« Nous avons également tenu hier la réunion du bureau municipal au sein de l’annexe. Nous avons donc décidé de convoquer le Conseil municipal pour la session ordinaire le jeudi 26, cela va nous permettre de respecter les trois jours francs », a confié l’intérimaire du maire de Dakar.



« L’article 146 stipule que le délai de convocation d’une session ordinaire est de 3 jours francs. Et que pour une session extraordinaire, le délai peut être de 24 heures. C’est le seul reproche qu’il nous a fait, celle de n’avoir pas respecté les délais de 3 jours francs », a indiqué Ngoné Mbengue.