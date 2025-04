Le Président Diomaye Faye évoque sa relation avec Macky Sall : "Je n'ai aucun problème avec lui"

Lors d'un entretien ce vendredi 4 avril avec des journalistes de la presse nationale, le Président Diomaye Faye a abordé sa relation avec l'ancien Président Macky Sall, affirmant qu'il n'y avait "aucun problème" entre eux. "Je n'ai aucun problème avec Macky Sall. On s'est fait des accolades, le cœur vide me concernant", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il lui avait même remis l'avion présidentiel pour qu'il puisse accomplir son Oumrah (petit pèlerinage à la Mecque). Diomaye Faye a rappelé qu’il avait même demandé à Macky Sall de prier pour lui lors de son voyage religieux.



Le Président Diomaye Faye a insisté sur le fait qu’il n’entretenait aucune animosité envers son prédécesseur. "Actuellement, il est dans d'autres choses. Même si je sais qu'il fait des choses. Je le sais", a-t-il ajouté, laissant entendre qu'il était au courant de certaines activités menées par Macky Sall, bien qu'il n’ait pas précisé de manière plus détaillée ce à quoi il faisait référence.