Maison Blanche : Trump et Macron affichent leur amitié avant les désaccords de fond

L’hymne national français est joué sur la pelouse de la Maison Blanche tandis que 21 coups de feu sont tirés. La Garde nationale est en tenue d’apparat, les deux chefs d’Etat sont aux côtés de leurs épouses toutes deux vêtues de blanc. Puis vient l’hymne américain, et l’intervention de Donald Trump.



Le président américain salue une amitié ancienne et sincère et remercie la France pour son engagement militaire : « Votre visite intervient à un moment important pour notre alliance. De concert avec nos amis britanniques, les Etats-Unis et la France ont récemment pris des mesures décisives en réaction à l’utilisation d’armes chimiques par le gouvernement syrien. Je souhaite personnellement remercier le président Macron, les forces armées françaises et le peuple français pour leur partenariat et leur soutien résolu. »



Emmanuel Macron loue également l’amitié entre les deux pays. Plus politique, le chef d’Etat français évoque la nécessité d’être ensemble pour battre le terrorisme, endiguer le développement d’armes de destruction massive et pour sauver l’avenir de la planète. « Je ne parle pas seulement du climat, mais aussi des océans, de la biodiversité et de toutes les pollutions. Sur ce sujet, nous pouvons ne pas toujours être d’accord sur toutes les solutions, mais après tout, c’est le lot de toutes les familles, de toutes les amitiés. Mais c’est là aussi que notre avenir et celui de nos enfants se joue », a-t-il déclaré.



Les deux hommes se retirent ensuite dans le Bureau ovale pour un tête-à-tête, tandis que sur la pelouse, les invités se photographient devant la Maison Blanche au son de la fanfare.